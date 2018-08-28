İhmal edilen reflü kansere dönüyor

Midede yanma, ses kısıklığı, ağıza acı su gelmesi... Tüm bunlar, en sık görülen mide hastalığı olan reflünün belirtilerini gösteriyor. Midedeki asit ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, hayatı olumsuz etkiliyor. Her yemekten sonra sıkıntı veren, geceleri uyutmayan bu hastalık, yaşam tarzındaki değişiklikler ile önlenebiliyor. İhmal edilen reflü ise ilerleyen dönemde kansere neden olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yıldıran Songür, reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor...