Midede yanma, ses kısıklığı, ağıza acı su gelmesi... Tüm bunlar, en sık görülen mide hastalığı olan reflünün belirtilerini gösteriyor. Midedeki asit ile mide içeriğinin yemek borusuna kaçması olarak tanımlanan reflü, hayatı olumsuz etkiliyor. Her yemekten sonra sıkıntı veren, geceleri uyutmayan bu hastalık, yaşam tarzındaki değişiklikler ile önlenebiliyor. İhmal edilen reflü ise ilerleyen dönemde kansere neden olabiliyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Yıldıran Songür, reflüyle ilgili önemli bilgiler veriyor...
İhmal edilen reflü kansere dönüyor
Dayanılmaz mide ağrısına neden olan reflü, hayatı kabusa çeviriyor. Geç kalındığında ise kansere davetiye çıkarıyor...
Etiketler: gastrit ile benzer , Ağrı , kanser
- 28 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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