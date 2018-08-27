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Ölüme !

16 yaşındaki Emircan, motosikletiyle yaptı. Başında bulunan sürücü yaralandı, arkasındaki kasksız arkadaşı ise kurtarılamadı

Ölüme kask!
Motosiklete binerken takmak, hayatla eş değerdi. Bu kural, çok acı bir olayla belgelendi. 'nın Datça İlçesi'nde yaşayan lise öğrencisi Emircan Sağır (16), önceki gece arkadaşını da yanına alıp motosikletiyle ilerledi. Bir süre sonra motosikletinin kontrolünü kaybetti. Virajda kontrolden çıkarak devrilen motosiklet, bir süre sürüklendi.



Korkunç da yaralanan Sağır ile arkasındaki arkadaşı Yağız Toprak Öz (17), çağrılan ambulansla hastaneye sevk edildi. Ancak yaralılardan Yağız Toprak Öz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Emircan Sağır'ın ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazada yaşamını yitiren Yağız Toprak Öz'ün olay sırasında kask takmadığı, Emircan Sağır'ın ise başında kask bulunduğu belirlendi. Kask takmadığı için hayatını kaybeden Yağız Toprak Öz'ün ailesi, acı haberi duyunca fenalık geçirdi. Talihsiz genç, dün gözyaşları arasında toprağa verildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın ise devam ettiği bildirildi.




Kazadan kask taktığı için kurtulan 'ın tedavisi sürüyor.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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