Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip İstanbul'dan tatil yerlerine ve memleketlerine akın edenler tatilin bitmesi ile İstanbul'a geri döndü.
TATİL BİTTİ TRAFİK ÇİLESİ YENİDEN BAŞLADI
9 gün boyunca sakinliğin hakim olduğu İstanbul'da tatilin bitmesinin ardından trafik çilesi yeniden başladı. Saatlerin 08.00'i göstermesi ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı. Köprü ve anayollarda yaşanan trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde ve akşam iş çıkışında trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.
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