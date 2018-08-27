Yol Durumu
  1. Antibiyotik kullanmanın sağlığa zararı var mı?

'da yoğunluğu arttı! İstanbul trafiğinde son durum

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesi ile birlikte 'da yeniden çilesi başladı. Sabah saatleriyle birlikte yoğunluk yüzde 35'lere ulaştı.

Bayram bitti trafik çilesi başladı

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilip 'dan tatil yerlerine ve memleketlerine akın edenler tatilin bitmesi ile İstanbul'a geri döndü.

TATİL BİTTİ TRAFİK ÇİLESİ YENİDEN BAŞLADI
9 gün boyunca sakinliğin hakim olduğu İstanbul'da tatilin bitmesinin ardından çilesi yeniden başladı. Saatlerin 08.00'i göstermesi ile birlikte trafik yoğunluğu yüzde 35'e ulaştı. Köprü ve anayollarda yaşanan trafik nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. İlerleyen saatlerde ve akşam iş çıkışında trafik yoğunluğunun daha da artması bekleniyor.


Etiketler: ,
  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 08:22
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar