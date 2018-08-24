Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
Son dakika: Meteoroloji'den 6 ile kritik uyarı! 24 Ağustos 2018 hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgeleri için son dakika uyarılarında bulundu. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için sağanak yağış uyarılarında bulunulurken halkın sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması yönünde telkinlerde bulundu.
Etiketler: Hava durumu , Meteoroloji
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