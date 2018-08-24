Yol Durumu
  1. Hayata uçan

Son dakika: 'den 6 ile kritik uyarı! 24 Ağustos 2018

Genel Müdürlüğü yurdun bazı bölgeleri için son dakika uyarılarında bulundu. Özellikle Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan için sağanak yağış uyarılarında bulunulurken halkın sel ve taşkınlara karşı dikkatli olması yönünde telkinlerde bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Etiketler: ,
  • 24 Ağustos 2018, Cuma 10:18
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar