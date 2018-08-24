Yol Durumu
  1. Kavun gücü!
  2. Karaciğerin ilacı sarımsak

Şekerli besinler tiroidi tetikler

hastalığı olan ‘haşimato’ özellikle kadınları vuruyor Şeker ve fast-food, hastalığa davetiye çıkarıyor

Şekerli besinler tiroidi tetikler
Tiroit bezinin iltihaplanması anlamına gelen 'haşimato', özellikle 30-55 yaş aralığındaki kadınlarda sık görülüyor. Haşimato hastalarının beslenmeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Hastalara iyot takviyesi öneren Prof. Dr. Yeşim Erbil, haşimato hastaları için beslenme önerilerini şöyle anlatıyor: "Yoğurt, kefir, patates, brokoli, avokado, mercimek, peynir, kırmızı et ve somon gibi gıdalar, hastalıklarına karşı koruyor. Bazı gıdalar ise hastalığa zemin hazırlıyor. Bunların başında şeker geliyor. Buna ek olarak tahıllar, baklagiller, fast-food, konserveler, hardal, mayonez, ketçap, soya, tatlandırıcı, salata sosları gibi hazır gıdalar ile kahve ve çay hastalığa zemin hazırlıyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar