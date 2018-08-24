Tiroit bezinin iltihaplanması anlamına gelen 'haşimato', özellikle 30-55 yaş aralığındaki kadınlarda sık görülüyor. Haşimato hastalarının beslenmeye çok dikkat etmesi gerekiyor. Hastalara iyot takviyesi öneren Prof. Dr. Yeşim Erbil, haşimato hastaları için beslenme önerilerini şöyle anlatıyor: "Yoğurt, kefir, patates, brokoli, avokado, mercimek, peynir, kırmızı et ve somon gibi gıdalar, tiroit hastalıklarına karşı koruyor. Bazı gıdalar ise hastalığa zemin hazırlıyor. Bunların başında şeker geliyor. Buna ek olarak tahıllar, baklagiller, fast-food, konserveler, hardal, mayonez, ketçap, soya, tatlandırıcı, salata sosları gibi hazır gıdalar ile kahve ve çay hastalığa zemin hazırlıyor.
Şekerli besinler tiroidi tetikler
Tiroit hastalığı olan ‘haşimato’ özellikle kadınları vuruyor Şeker ve fast-food, hastalığa davetiye çıkarıyor
Etiketler: tiroit
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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