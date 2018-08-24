Yol Durumu
  1. Domates kalbi koruyor
  2. Şekerli besinler tiroidi tetikler

gücü!

Vitamin deposu , aşkın ömrünü uzatıyor. Cinsel isteği ve gücü arttırarak çiftlerin yüzünü güldürüyor

Kavun gücü!
Sıcak yaz günlerinin mis kokulu ve lezzetli meyvesi kavun şifa saçıyor. A, B, C vitaminleri ile zengin miktarda sodyum, potasyum, magnezyum ve demir içeren , kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, kavunun faydalarını şöyle sıralıyor:

Kalp-damar sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kanserle mücadele eder.
Göz sağlığına iyi gelir.
Akciğer sağlığını korur.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
İdrar söktürür.
Cildi güzelleştirir.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar