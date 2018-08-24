Kavun gücü!

Sıcak yaz günlerinin mis kokulu ve lezzetli meyvesi kavun şifa saçıyor. A, B, C vitaminleri ile zengin miktarda sodyum, potasyum, magnezyum ve demir içeren kavun, kan akışını hızlandırıyor. Bu özelliği sayesinde cinsel isteği ve gücü arttırıyor. İktidarsızlık sorunu yaşayan erkeklerin tedavisine destek oluyor. Uzmanlar, kavunun faydalarını şöyle sıralıyor:
Kalp-damar sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kanserle mücadele eder.
Göz sağlığına iyi gelir.
Akciğer sağlığını korur.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
İdrar söktürür.
Cildi güzelleştirir.
Kalp-damar sağlığını korur.
Bağışıklık sistemini güçlendirir.
Kanserle mücadele eder.
Göz sağlığına iyi gelir.
Akciğer sağlığını korur.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
İdrar söktürür.
Cildi güzelleştirir.
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