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Harvard'lı profesör uyardı: Hindistan cevizi yağı saf zehir

Harvard'lı profesör Karin Michels, hindistan cevizi yağının saf zehir olduğunu ve tüketilmemesi gerektiğini söyledi. Profesör Michels, hindistan cevizi yağının oda sıcaklığında katı hale geldiğini ve yüzde 80'den fazla doymuş yağ içerdiğini, buna karşılık, hayvansal yağ içeren domuz yağının bile yüzde 40 oranında doymuş yağ içerdiğini söyledi.

Harvardlı profesör uyardı: Asla tüketmeyin

Hindistan cevizi yağının büyük popülaritesine ve yaşam koçlarından aldığı övgülere rağmen, Harvard'lı bir profesörün bu eğilime olan sert eleştirisi, tartışmaları beraberinde getirdi.

  • 24 Ağustos 2018, Cuma 18:02
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