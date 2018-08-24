Meksikalı milyarder işadamı 62 yaşındaki Ricardo Salinas Pliego, eşi, çocukları ve bir grup arkadaşıyla 'Azteca' isimli ultra lüks yatıyla Bodrum'a geldi. Pliego ve beraberindekiler, lüks yatın servis teknesi olan 'Maya' isimli 13 metrelik tekneyle koyları gezdi. Görenlerin gözlerini ayıramadığı, 4 katlı 75 metre uzunluğundaki lüks yatla, vatandaşlar hatıra fotoğrafı çektirdi. Yalıkavak Marina'da 1 milyon 230 bin liralık akaryakıt ikmali yapılan yat, 80 milyon dolar değerinde. Yat, dün Yalıkavak koyundan ayrılarak Ege'ye açıldı. İşadamı, eşi, çocukları ve bir grup arkadaşıyla 10 Ağustos'ta da Kapadokya'daki Peribacaları'nı gezmişti. Pliego ve beraberindekilerin Türkiye turunu tamamladıktan sonra tatillerini Yunanistan'ın Mikanos, Tilos ve Leros adalarında sürdüreceği öğrenildi.
En zengini Bodrum’da
Etiketler: Türkiye , Bodrum , Yunanistan
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.