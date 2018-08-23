Meksikalı milyarder iş adamı Ricardo Salinas Pliego Bodrumda

Moda tasarımcısı Maria Laura Medina Pliego, kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden, Kapadokya'daki balon turunun fotoğrafını İspanyolca yazdığı 'Burada sanki bir başka gezegende cennette gibiyim, başka bir gezgende olduğumu hissediyorum, insanlar çok dost ve arkadaş canlısı, muhteşem bir doğa ve manzara var' mesajıyla paylaştı.