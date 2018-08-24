Yol Durumu
  1. Adli tıp!
  2. Kavun gücü!

kalbi koruyor

Domates kalbi koruyor
, içeriğindeki 'likopen' maddesi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp-damar sağlığını koruyor. Domates ayrıca kan şekerini dengeleyerek diyabet hastalığı riskini önemli oranda düşürüyor. Uzmanlar, her gün 1 tane domates tüketilmesini tavsiye ediyor.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar