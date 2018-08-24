Domates, içeriğindeki 'likopen' maddesi sayesinde bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Kolesterolü düşürücü etkisiyle kalp-damar sağlığını koruyor. Domates ayrıca kan şekerini dengeleyerek diyabet hastalığı riskini önemli oranda düşürüyor. Uzmanlar, her gün 1 tane domates tüketilmesini tavsiye ediyor.
Domates kalbi koruyor
Etiketler: domates
- 24 Ağustos 2018, Cuma
- Gazete
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