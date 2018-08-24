Bursa'da yaşayan Sevecen Ercan (13), dokuz yıl önce karın ağrısı şikayetiyle devlet hastanesine gitti. Op. Dr. Murat S.'nin liderliğinde apandisit operasyonu geçirdi. Ancak enfeksiyon kaptığı belirlendi.
KUSUR ARAŞTIRILSIN
Hayatını kaybetti. Doktor ihmali yargıya intikal etti. Adli tıp kurumu, "Doktorun kabul edilebilir hatası" raporu verdi. Bu rapor üzerine doktor beraat etti. Aile kararı temyiz etti. Mahkeme kararını bozan Yargıtay, "Kusur araştırılsın" dedi. Mahkeme bu kez bilirkişi raporu istedi. Raporda doktor ihmalinden bahsedildi. Kızlarını kaybeden aileye 400 bin TL tazminat ödendi. Kardeşini kaybettiğinde 15 yaşında olan ağabey Polat ise kardeşini toprağa verirken doktor olmaya söz verdi. Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dereceyle bitirdi. Doktor olan ağabey, 8 yıl sonra tazminatla Avrupa'da master yapmayı hayal etti. Ancak Danıştay, "Olayda illiyet bağı yok" diyerek tazminat kararını bozarak mahkemeye gönderdi. Bozma kararının ardından bakanlık aileden, ödenen tazminatı faiziyle geri istedi. Ercan ailesi, kararın kendilerini tebliğ edilmesiyle şok geçirdi. Aile bozma kararına itiraz etti.
Danıştay kararıyla şok olan anne Sibel Polat, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şaşırdım. Aldığımız tazminatın bir bölümünü ihtiyaçlarımız için harcadık kalan kısmıyla oğlumu yurtdışına gönderecektim. Şimdi bu parayı nasıl geri öderim" dedi.
TUNA ÇAM
KUSUR ARAŞTIRILSIN
Hayatını kaybetti. Doktor ihmali yargıya intikal etti. Adli tıp kurumu, "Doktorun kabul edilebilir hatası" raporu verdi. Bu rapor üzerine doktor beraat etti. Aile kararı temyiz etti. Mahkeme kararını bozan Yargıtay, "Kusur araştırılsın" dedi. Mahkeme bu kez bilirkişi raporu istedi. Raporda doktor ihmalinden bahsedildi. Kızlarını kaybeden aileye 400 bin TL tazminat ödendi. Kardeşini kaybettiğinde 15 yaşında olan ağabey Polat ise kardeşini toprağa verirken doktor olmaya söz verdi. Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni dereceyle bitirdi. Doktor olan ağabey, 8 yıl sonra tazminatla Avrupa'da master yapmayı hayal etti. Ancak Danıştay, "Olayda illiyet bağı yok" diyerek tazminat kararını bozarak mahkemeye gönderdi. Bozma kararının ardından bakanlık aileden, ödenen tazminatı faiziyle geri istedi. Ercan ailesi, kararın kendilerini tebliğ edilmesiyle şok geçirdi. Aile bozma kararına itiraz etti.
Danıştay kararıyla şok olan anne Sibel Polat, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok şaşırdım. Aldığımız tazminatın bir bölümünü ihtiyaçlarımız için harcadık kalan kısmıyla oğlumu yurtdışına gönderecektim. Şimdi bu parayı nasıl geri öderim" dedi.
TUNA ÇAM
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