Migrenin kokusu çıktı

Baş ağrısı, günlük hayatta herkesin yaşadığı rahatsızlıkların başında geliyor. Bunun en dayanılmaz olanını ise 'migren ağrısı' oluşturuyor. Zonklayıcı, genellikle tek tarafta, bulantı ve kusma ile gelen, hareketle artan migren ağrısı, günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Türkiye'de her 100 kişiden 16'sında migren tipi baş ağrısı görülüyor. Kadınlarda erkeklere oranla 3 kat daha fazla görülen bu migren ataklarının korunması ise kaliteli bir yaşam ile mümkün oluyor. Acıbadem Kadıköy Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nebahat Bilici, migren ağrılarından korunmak için alınacak 10 önlemi şöyle sıralıyor...



AĞRI KESİCİYİ ABARTMAYIN: Herkes, baş ağrısı sırasında ağrı kesicilere sarılıyor. Ancak migren hastalarının bu davranıştan uzak durması gerekiyor. Çünkü ağrı kesici kullanımı, atakları şiddetlendiriyor.



NOT EDİN: Şarküteri ürünler, baharatlar, çikolata, peynir ve tuz, migreni tetikliyor. Ancak bu gıdaların tümü her migrenli hasta için tetikleyici olmuyor. Bu nedenle bir migren günlüğü tutarak migreni tetikleyen gıdaları tespit etmek faydalı oluyor.



STRESTEN UZAK DURUN: Yoğun stres, migren atağına neden oluyor. Bu nedenle stresten uzak durmak ve bu ruh halini azaltan dans, yoga ve meditasyon gibi yöntemleri tercih etmek faydalı oluyor.



ÖĞÜN ATLAMAYIN: Dengesiz beslenme de migreni çağırıyor. Bu nedenle düzenli beslenmek gerekiyor. Öğün atlamak, kan şekerini düşürdüğünden migrene neden oluyor.



DÜZENLİ UYUYUN: Düzenli uyku, aynı saatte yatıp aynı saatte kalkmak migren ataklarından koruyor. Ancak günde 10 saatten fazla uyumak migren ağrısına neden olabiliyor.



AVM'LERDEN KAÇIN!: Parıltılı ışık, yanıp sönen ışıklar ve yoğun geometrik desenli yüzeyler migren ataklarını tetikliyor. Ayrıca mümkün olduğunca AVM'lerden uzak durmak gerekiyor.



MENOPOZA DİKKAT: Hormonal değişimler, artan östrojen seviyesi ve regl dönemi de migreni tetikliyor.



PARFÜM SEÇİMİ ÖNEMLİ: Koku, migrenli hastalarda tetikleyici faktör olabiliyor. Bu yüzden özellikle çamaşır suyu, ağır parfüm gibi keskin kokulardan uzak durmak gerekiyor.



YÜRÜYÜŞ YAPIN: Migren ataklarının olmadığı dönemlerde yürüyüş, yüzme veya kardiyo gibi vücudu zorlamayan egzersizler yapmak vücuda iyi geliyor.



LODOS ÇARPAR: Migren, mevsim geçişi, nem, hava basıncı ve lodosta şiddetini artırıyor. Ayrıca yüksek rakım; oksijen seviyesinde düşmeye yol açabiliyor. Migren hastalarının 1500 m yükseklikte tatil yapmaması gerekiyor.



NELER YEMELİ?

BADEM: İçeriğindeki seratonin maddesi ile migren ağrısını azaltır.

MUZ: Potasyum zengini muz kan damarlarını rahatlatır. Ağrıyı hafifletir.

NANE: Stresi ve baş ağrısını giderir.

YOĞURT: Migren ağrısına iyi gelir.

AY ÇEKİRDEĞİ: Migren ile savaşır.

KAHVE: Günde 1 fincan kahve içmek, migren ağrısını keser.

ZENCEFİL: Baş ağrısını ve mide bulantısını keser.