Hayati arıza!

Freni boşalan tur otobüsü, yolcusunu ezdi. Korkunç kaza dün Gümüşhane'de meydana geldi. Bir turizm acentesine bağlı şirkete ait tur otobüsü, Karadeniz gezisi için Antalya'dan yola çıktı. 2 rehber eşliğinde toplam 46 kişinin yer aldığı kafileyi taşıyan otobüs, yolcuların klimaların çalışmadığı şikayeti üzerine Konya'da değiştirildi. Kafiye başka bir otobüsle yola devam etti. Dün geceyi Gümüşhane'deki otelde geçiren kafileyi taşıyan otobüs, sabah çalışmadı. Başka bir araçtan akü takviyesi yapılırken, iddiaya göre el freni boşaldı. Rampa aşağı gelen otobüsü görenler sağa sola kaçışmaya başladı. Araç Mualla Amca'yı (64) altına aldı, taş duvara çarparak durabildi. Amca'yı kurtarmak için diğer yolcular seferber oldu. Sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Otobüs şoförü gözaltına alındı.
İHMAL VE SORUMSUZLUK VAR
Yolculardan Uğur Göksayçelik, "Antalya'dan Karadeniz gezisi için yol çıktık. Konya'da otobüsümüz değişti. Trabzon'da kalacaktık ama orada otelde yer olmadığını söylediler ve Gümüşhane'ye geldik. Araç otelin civarındaki rampa yolda bekliyordu, biz valizlerle yanına gittik. Ama araç halen onarılmamıştı. Başka bir araçla akü takviyesi işlemi yapılıyordu. Bir anda otobüs kaymaya başladı. Yolcular korku ve panik yaşadı. Burada bir ihmal ve sorumsuzluk var. Eğimli bir yer, nasıl önlem alınmaz. Çok üzgünüz çok iyi bir insanı kaybettik" dedi.
İHMAL VE SORUMSUZLUK VAR
Yolculardan Uğur Göksayçelik, "Antalya'dan Karadeniz gezisi için yol çıktık. Konya'da otobüsümüz değişti. Trabzon'da kalacaktık ama orada otelde yer olmadığını söylediler ve Gümüşhane'ye geldik. Araç otelin civarındaki rampa yolda bekliyordu, biz valizlerle yanına gittik. Ama araç halen onarılmamıştı. Başka bir araçla akü takviyesi işlemi yapılıyordu. Bir anda otobüs kaymaya başladı. Yolcular korku ve panik yaşadı. Burada bir ihmal ve sorumsuzluk var. Eğimli bir yer, nasıl önlem alınmaz. Çok üzgünüz çok iyi bir insanı kaybettik" dedi.
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