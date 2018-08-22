Bisküvi paketlerinden 7 bin paket kaçak sigara çıktı

BİSKÜVİ PAKETLERİNDE KAÇAK SİGARA

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir kargo şirketine başka bir ilden kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.