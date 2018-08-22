Yol Durumu
  1. Türkiye'de her 10 çocuktan 6'sı...

Bisküvi paketlerinden 7 bin paket kaçak sigara çıktı

Bağcılar'da bir kargo şirketine yapılan operasyonda bisküvi paketlerinin içerisine gizlenmiş 7 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Bisküvi paketlerinden bakın ne çıktı!

BİSKÜVİ PAKETLERİNDE KAÇAK SİGARA

Edinilen bilgiye göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bağcılar'da bir kargo şirketine başka bir ilden kaçak sigara gönderileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

  • 22 Ağustos 2018, Çarşamba 19:05
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar