Mutluluğa kuş üzümü

Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz olan kuş üzümü portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeriyor. Şifa deposu bu meyve, hastalıklara kalkan oluyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: ● Sinir sistemini korur.
● Hafızayı güçlendirir.
● Karaciğer dostudur.
● Balgam söktürücü özelliği ile nezle, grip ve soğuk algınlığında şifa olur.
● Bağırsakları çalıştırır.
● Tansiyon ve kolesterolü dengeler.
● Kalbi korur ve güçlendirir.
● Hafızayı güçlendirir.
● Karaciğer dostudur.
● Balgam söktürücü özelliği ile nezle, grip ve soğuk algınlığında şifa olur.
● Bağırsakları çalıştırır.
● Tansiyon ve kolesterolü dengeler.
● Kalbi korur ve güçlendirir.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.