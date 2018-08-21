Mutluluğa kuş üzümü

Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz olan kuş üzümü portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeriyor. Şifa deposu bu meyve, hastalıklara kalkan oluyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: ● Sinir sistemini korur.



● Hafızayı güçlendirir.

● Karaciğer dostudur.

● Balgam söktürücü özelliği ile nezle, grip ve soğuk algınlığında şifa olur.

● Bağırsakları çalıştırır.

● Tansiyon ve kolesterolü dengeler.

● Kalbi korur ve güçlendirir.