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Mutluluğa

Mutluluğa kuş üzümü
Koyu renkli, küçük ve çekirdeksiz olan kuş üzümü portakaldan iki kat daha fazla C vitamini içeriyor. Şifa deposu bu meyve, hastalıklara kalkan oluyor. Cinsel hayatı da renklendiriyor. Afrodizyak etkisiyle cinsel gücü ve isteği artırıyor. Çiftlerin yüzünü güldürüyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor: ● Sinir sistemini korur.

Hafızayı güçlendirir.
● Karaciğer dostudur.
Balgam söktürücü özelliği ile nezle, grip ve soğuk algınlığında şifa olur.
● Bağırsakları çalıştırır.
Tansiyon ve kolesterolü dengeler.
● Kalbi korur ve güçlendirir.
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