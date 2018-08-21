Kurban olmayın!

günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yollara düştü. Tüm tatil bölgeleri doldu taştı. Bodrum'da hava sıcaklığı 40, deniz suyu ise 21 dereceye çıktı. İlçede, plajlar ve havuz başları tamamen doldu. Otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turuna çıktı. Mavi yolculuğun keyfini yaşadı. İlçenin nüfusukadar artarakyaklaştı. Benzer bir duruma da İzmir Çeşme'de yaşandı. İlçe, nüfusununmisafir ağırladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, şu ifadeleri kullandı: "Çeşme'nin nüfusucivarında bu nüfusunkadar ziyaretçi kabul ediyor." Öte yandan milyonlarca tatilciyi ağırlamaya hazırlanan fırsatçılar ortaya çıktı.Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ise, "" diye uyardı...Türk kahvesi 16 TLDomates 23 TLKola 28 TLVale 30 TLPizza 65 TL