Kurban olmayın!

Dokuz günlük bayram tatilini fırsat bilen vatandaşlar, yollara düştü. Tüm tatil bölgeleri doldu taştı. Bodrum'da hava sıcaklığı 40, deniz suyu ise 21 dereceye çıktı. İlçede, plajlar ve havuz başları tamamen doldu. Otel ve pansiyonlarda yer kalmadı. Bazı tatilciler ise günübirlik tekne turuna çıktı. Mavi yolculuğun keyfini yaşadı. İlçenin nüfusu 12 kat kadar artarak 2 milyona yaklaştı. Benzer bir duruma da İzmir Çeşme'de yaşandı. İlçe, nüfusunun 25 katı misafir ağırladı. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, şu ifadeleri kullandı: "Otellerimiz bayram tatilinden bir ay önce doluluğa ulaştı. Bayram süresince Çeşme'nin 1 milyon kişiye misafirperverlik yapacağını ümit ediyoruz. Çeşme'nin nüfusu 41 bin civarında bu nüfusun 25 katı kadar ziyaretçi kabul ediyor." Öte yandan milyonlarca tatilciyi ağırlamaya hazırlanan fırsatçılar ortaya çıktı. Plaj, otopark ve menülerdeki yüksek fiyatlar vatandaşları çileden çıkardı. Bodrum Ticaret Odası Başkanı Mahmut Kocadon ise, "Fahiş fiyat talep edenleri bize bildirin" diye uyardı...
Türk kahvesi 16 TL
İnce belli çay 18 TL
Domates 23 TL
Küçük su 15 TL
Kola 28 TL
Lahmacun 34 TL
Vale 30 TL
Menemen 25 TL
Pizza 65 TL
Rahattesi!
Türk kahvesi 16 TL
İnce belli çay 18 TL
Domates 23 TL
Küçük su 15 TL
Kola 28 TL
Lahmacun 34 TL
Vale 30 TL
Menemen 25 TL
Pizza 65 TL
Rahattesi!
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