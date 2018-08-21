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İlaca, dövizdeki hareketlilikten kaynaklı zam yok

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, döviz kurundaki hareketliliğe bağlı olarak temininde ve fiyatlandırmasında vatandaşı tedirgin edecek bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." dedi

İlaca, dövizdeki hareketlilikten kaynaklı zam yok
Koca, yaptığı açıklamada, dövizdeki hareketlilik ve fiyatlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

'nin şu an zor bir dönemden geçtiğini vurgulayan Koca, eş değeri olmayan ilaçlarla ilgili herhangi bir sıkıntının bulunmadığını söyledi.
Koca, " bazında tespit edilen dönemsel uygulamalarımız, fiyatını belirlediğimiz ilaçlarımız var. Bununla ilgili olarak da sektörle belli aralıklarla zaten görüşüyoruz. Bu anlamda yapılabilecek olana hep birlikte karar veriyor ve yol alıyoruz. Şu an, depolarda herhangi bir sıkıntının olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

"YERLİ VE ÜLKEMİZDE ÜRETİLEN İLAÇLARIN TERCİH EDİLMESİ ÖNEMLİ"
Bakan Koca, bu süreçte özellikle hekimlerin ve vatandaşların eş değer ilaç kullanmaları konusunda daha hassas davranmalarını isteyerek, "Muadili olan, yerli ve ülkemizde üretilen ilaçların edilmesi ." ifadelerini kullandı.

İlaç fiyatlarında bir artış olup olmayacağına ilişkin olarak da Koca, "İlaç fiyatlarında şu an herhangi bir artış söz konusu değil. Bu anlamda ilaç tedarikinde de herhangi bir sorun yaşanmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.
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  • 21 Ağustos 2018, Salı 11:08
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