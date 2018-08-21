Elma sirkesi karaciğerin çaresi

Yanlış beslenme, fazla kilolar ve obezite, yüksek tansiyon ve hareketsiz yaşam, karaciğer yağlanmasına neden oluyor. Karaciğer hücrelerinde yağların birikmesiyle ortaya çıkan bu hastalık, ileride karaciğer yetmezliğine yol açabiliyor. Karaciğer yağlanmasından korunmak için öncelikle doğru beslenmek gerekiyor. Doktor tedavisinin yanında, doğal yöntemler de bu hastalıktan koruyor. İşte karaciğer dostu besinler...



LİMON: C vitamini ve antioksidan içeriği ile toksinlerin atılmasını sağlıyor. Bir bardak suya yarım limon sıkılarak günde 2-3 kez içmek karaciğer yağlanmasından koruyor.



ELMA SİRKESİ: Karaciğer ve çevresinde biriken yağlardan kurtulmayı sağlıyor.



ZERDEÇAL: Antioksidan içeriği ile yağların karaciğerde birikmesini engelliyor.



YEŞİL ÇAY: Karaciğerde yağ depolanmasını engelliyor. Her gün düzenli olarak içeceğiniz 2-3 bardak yeşil çay, karaciğer yağlanmalarına iyi geliyor.