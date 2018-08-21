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8 bin yatak, 150 bin tatilci var!

Balıkesir’in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Denizi, kumu, güneşi ve gece eğlencesi ile özellikle İstanbulluların rağbet gösterdiği, otel ve pansiyonlarıyla 8 bin yatak kapasitesine sahip adada şu an 150 bin kişi tatil yapıyor.

8 bin yatak, 150 bin tatilci var!

Balıkesir'in Marmara ilçesine bağlı Avşa Adası, Kurban Bayramı tatilinde dolup taştı. Denizi, kumu, güneşi ve gece eğlencesi ile özellikle İstanbulluların rağbet gösterdiği, otel ve pansiyonlarıyla 8 bin yatak kapasitesine sahip adada şu an 150 bin kişi tatil yapıyor. Gece bazı tatilciler yer bulamadığı için sahilde yatıyor.

  • 21 Ağustos 2018, Salı 13:34
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