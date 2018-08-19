Kahraman şoför!

Sivas'ta dün halk otobüsü şoförü Ömer Taşdemir, AVM durağından yolcuları aldı. 4-5 durak gittikten sonra da aracın arka tarafında hareketlilik yaşandı. Yolcular, 'Çocuk fenalaştı' diye bağırdı. Taşdemir ise direksiyonu hastaneye kırdı. Fenalaşan minik yolcu Numune Hastanesi'nde tedaviye alındı.
Daha önce de otobüste benzer şeylerle karşılaştığını belirten Taşdemir, "Hemen hastaneye sürdüm. Yolcular da teşekkür etti. Önemli olan çocuğun hayata tutunması. Otobüste daha önce çok ilginç olaylar da başıma geldi. Bundan birkaç ay önce otobüste para bulmuştum 17 bin 500 lira onu teslim etmiştim. Daha sonra kaza yapan anne ile bebeğini hastaneye yetiştirmiştim. Belediye Başkanımız Sami Aydın da, 'Bazı insanlara kötülük bulaşır, bazı insanlara da iyilik bulaşır' demişti. Allah tarafından mıdır nedir bilmiyorum böyle şeyler hep beni buluyor" dedi.
Daha önce de otobüste benzer şeylerle karşılaştığını belirten Taşdemir, "Hemen hastaneye sürdüm. Yolcular da teşekkür etti. Önemli olan çocuğun hayata tutunması. Otobüste daha önce çok ilginç olaylar da başıma geldi. Bundan birkaç ay önce otobüste para bulmuştum 17 bin 500 lira onu teslim etmiştim. Daha sonra kaza yapan anne ile bebeğini hastaneye yetiştirmiştim. Belediye Başkanımız Sami Aydın da, 'Bazı insanlara kötülük bulaşır, bazı insanlara da iyilik bulaşır' demişti. Allah tarafından mıdır nedir bilmiyorum böyle şeyler hep beni buluyor" dedi.
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