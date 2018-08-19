Yol Durumu
  1. Yeşil mucize
  2. Et ye kansızlık çekme!

Benziyorsa faydası var!

Benziyorsa faydası var!
Yediğimiz besinlerle organlar arasındaki benzerlik şaşırtıyor. Şekil olarak benzediği organa iyi gelen besinleri uzmanlar şöyle sıralıyor...

AVOKADO-RAHİM: Görünüş olarak rahime benzeyen avokado, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor.

CEVİZ-BEYİN: Sert kabuğuyla içini koruyan ceviz, beyine benziyor. İçerdiği Omega 3 ile beyin fonksiyonlarını düzenliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Gün içerisinde tüketilen 4 yarım ceviz, beyni koruyor.

DOMATES-KALP: Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle kalp sağlığına katkı sağlıyor. Kanı temizliyor ve damar tıkanıklığından koruyor.

ZENCEFİL-MİDE: Mideye benzeyen görünümü ile dikkat çeken zencefil hazımsızlık, kusma, mide bulantısı ve gaz gibi problemlere iyi geliyor.

KEREVİZ-KEMİK: İçeriğinde silisyum isimli bir maddeyi barındıran kereviz kemikleri güçlendiriyor. Romatizma, kemik erimesi gibi kemik hastalıklarını da önlüyor.

- : İçerdiği beta karoten sayesinde havuç, göz sağlığını koruyor. Özellikle kadınlarda göz tansiyonuna yakalanma riskini azaltıyor. Göz kuruluğunu engelliyor.
Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar