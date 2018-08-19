Benziyorsa faydası var!

Yediğimiz besinlerle organlar arasındaki benzerlik şaşırtıyor. Şekil olarak benzediği organa iyi gelen besinleri uzmanlar şöyle sıralıyor...
AVOKADO-RAHİM: Görünüş olarak rahime benzeyen avokado, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor.
CEVİZ-BEYİN: Sert kabuğuyla içini koruyan ceviz, beyine benziyor. İçerdiği Omega 3 ile beyin fonksiyonlarını düzenliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Gün içerisinde tüketilen 4 yarım ceviz, beyni koruyor.
DOMATES-KALP: Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle kalp sağlığına katkı sağlıyor. Kanı temizliyor ve damar tıkanıklığından koruyor.
ZENCEFİL-MİDE: Mideye benzeyen görünümü ile dikkat çeken zencefil hazımsızlık, kusma, mide bulantısı ve gaz gibi problemlere iyi geliyor.
KEREVİZ-KEMİK: İçeriğinde silisyum isimli bir maddeyi barındıran kereviz kemikleri güçlendiriyor. Romatizma, kemik erimesi gibi kemik hastalıklarını da önlüyor.
HAVUÇ- GÖZ: İçerdiği beta karoten sayesinde havuç, göz sağlığını koruyor. Özellikle kadınlarda göz tansiyonuna yakalanma riskini azaltıyor. Göz kuruluğunu engelliyor.
AVOKADO-RAHİM: Görünüş olarak rahime benzeyen avokado, rahim ağzı kanserine karşı koruma sağlıyor.
CEVİZ-BEYİN: Sert kabuğuyla içini koruyan ceviz, beyine benziyor. İçerdiği Omega 3 ile beyin fonksiyonlarını düzenliyor. Hafızayı güçlendiriyor. Gün içerisinde tüketilen 4 yarım ceviz, beyni koruyor.
DOMATES-KALP: Domates içeriğinde yer alan likopen adlı antioksidan, lif, potasyum ve C vitaminiyle kalp sağlığına katkı sağlıyor. Kanı temizliyor ve damar tıkanıklığından koruyor.
ZENCEFİL-MİDE: Mideye benzeyen görünümü ile dikkat çeken zencefil hazımsızlık, kusma, mide bulantısı ve gaz gibi problemlere iyi geliyor.
KEREVİZ-KEMİK: İçeriğinde silisyum isimli bir maddeyi barındıran kereviz kemikleri güçlendiriyor. Romatizma, kemik erimesi gibi kemik hastalıklarını da önlüyor.
HAVUÇ- GÖZ: İçerdiği beta karoten sayesinde havuç, göz sağlığını koruyor. Özellikle kadınlarda göz tansiyonuna yakalanma riskini azaltıyor. Göz kuruluğunu engelliyor.
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