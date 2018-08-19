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Arabası yok sı var

Arabası yok cezası var
Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehmet Çetinkaya, 2013 yılında borç yapılandırması için vergi dairesine gitti. 2004 yılında adına 508 TL sı kesildiğini öğrendi. Şoke olan adam, durumun düzeltilmesi için harekete geçti. Tüm yetkili mercilere başvuru yapmasına rağmen ceza tutarının beş yıldır karşısına çıktığını kaydeden Çetinkaya, "2012 model araca, 2004 yılında trafik cezası kesilmiş. Ama benim arabam da ehliyetim de yok. Benim üzerime olmayan araç için yazılan cezanın iptalini istiyorum. Ya da ben bu cezayı öderim aracımı da neredeyse isterim" dedi.
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