Kahramanmaraş'ta yaşayan Mehmet Çetinkaya, 2013 yılında borç yapılandırması için vergi dairesine gitti. 2004 yılında adına 508 TL trafik cezası kesildiğini öğrendi. Şoke olan adam, durumun düzeltilmesi için harekete geçti. Tüm yetkili mercilere başvuru yapmasına rağmen ceza tutarının beş yıldır karşısına çıktığını kaydeden Çetinkaya, "2012 model araca, 2004 yılında trafik cezası kesilmiş. Ama benim arabam da ehliyetim de yok. Benim üzerime olmayan araç için yazılan cezanın iptalini istiyorum. Ya da ben bu cezayı öderim aracımı da neredeyse isterim" dedi.
Arabası yok cezası var
Etiketler: Kahramanmaraş , ceza , trafik
- 19 Ağustos 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.