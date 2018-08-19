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Ana mucize

Gözde Koç, önce şeker sonra da böbrek yetmezliğine yakalandı. Ağabeyi sayesinde hayata bağlandı. Geçen ay ise bir mucize yaşandı. Hastalıklarla savaşan genç kadın, isimli kızını kucağına aldı

Ana mucize
İzmirli bankacı (38), 2006'da şeker hastalığına yakalandı. İnsülin kullanmaya başladı. Nisan 2013'te ise bir şok daha yaşadı. Bu kez yüksek tansiyona bağlı böbrek yetmezliğine yakalandı. Bir yıl sonra ise ağabeyi Mustafa Gül'den alınan böbrekle hayata bağlandı. Kötü günleri geride bırakan kadın, Turgut Koç (42) ile evlenerek yaşamında yeni bir sayfa açtı.



Geçtiğimiz 30 Temmuz'da ise sezaryenle kızı 'i kucağına aldı. 35 haftalık iki kilo 590 gram ağırlığında, 48 santimetre boyunda doğan Nehir, Gözde ve çiftine mutlulukların en büyüğünü yaşattı. Zorlu günleri geride bıraktıklarını belirten Gözde Gül Koç, "Hamileliğim boyunca çok dikkatli hareket ettim, kurallara uydum. Ne denilirse yaptım. Yedi ayın sonunda şeker, tansiyon sinyaller vermeye başlayınca doktorum doğuma karar verdi. Hepsine sonsuz teşekkürler" diye konuştu. Prof. Dr. Namık Demir ise "Literatürde böbrek naklinden sonra 5 bin kadar gebelik var Hastamız gebelik sırasında takibini yapan nefrolog arkadaşımızın önerileri doğrultusunda nispeten güvenli olarak kullanılan ilaçları aldı,. Sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi" ifadelerini kullandı.
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