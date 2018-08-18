Yol Durumu
  1. Mideniz de bayram etsin
  2. Ana polis

sıcakları baş tıyor

Bunaltan ve nem, baş sını tetikliyor. Uzmanlar, yeterli miktarda sıvı alınmasını, gazlı içecekler yerine ayran içilmesini öneriyor...

Yaz sıcakları baş ağrıtıyor
Stres, uykusuzluk ve hayatın koşuşturması birçok kişinin başını ağrıtıyor. Termometrelerin, rekor sıcaklıkları gösterdiği bu günlerde herkes baş ağrısından şikayet ediyor. Sıcak hava ve nem, baş ağrısına neden olduğunu belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının nedenlerine değiniyor, alınabilecek önlemleri sıralıyor...
Etiketler: , ,
  • 18 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar