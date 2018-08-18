Yaz sıcakları baş ağrıtıyor

Stres, uykusuzluk ve hayatın koşuşturması birçok kişinin başını ağrıtıyor. Termometrelerin, rekor sıcaklıkları gösterdiği bu günlerde herkes baş ağrısından şikayet ediyor. Sıcak hava ve nem, baş ağrısına neden olduğunu belirten Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Elvan Cevizci Akkılıç, ciddi bir hastalıktan kaynaklanmamak kaydıyla baş ağrısının nedenlerine değiniyor, alınabilecek önlemleri sıralıyor...

