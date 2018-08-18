Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar uyarıyor. Sağlıklı bir bayram geçirmek için et tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk bayramda beslenirken dikkat etmemiz gereken noktaları şöyle sıralıyor...
● 1 gün beklesin: Kurban etinin 1 gün bekletilmesi sindirimi kolaylaştırır. Mide problemlerini önler.
● Sebze-meyve yiyin: Günde ortalama 5 porsiyon meyve yemek, sindirimi kolaylaştırıyor.
● Salata yiyin: Etin yanına pilav, makarna yerine bol salata tercih etmek, kilo alımını engelliyor.
● Çay için: Bayram ikramlarında şekerli gazlı içeceklerin yerine su veya çay/bitki çayı tercih edin.
● Sade soda tercih edin: Sindirimi desteklemek için sade soda tercih edin.
Mideniz de bayram etsin
Kurban Bayramı'na sayılı günler kala uzmanlar uyarıyor. Sağlıklı bir bayram geçirmek için et tüketiminde aşırıya kaçılmaması gerektiğini belirtiyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dyt. Sinem Usuk bayramda beslenirken dikkat etmemiz gereken noktaları şöyle sıralıyor...
- 18 Ağustos 2018, Cumartesi
- Gazete
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