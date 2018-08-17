Bayram tatilini yurdun farklı yerlerinde geçirmek isteyen İstanbullular internetten İstanbul'un yol durumunu araştırmaya başladılar. Tatil için yola çıkmayı planlayan vatandaşların bu aramalarıyla "İstanbul'da yol ve trafik durumu" en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki İstanbul'da yol durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl ? İşte detaylar...



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İstanbul'da gün boyu yüzde 25 - 30 oranında gözüken trafik yoğunluğu, yüzde 45'lere yaklaştı.

Özellikle TEM Otoyolu'nun Ümraniye-Tuzla arasında yoğunluğunu etkili şekilde hissettiren trafik, Tuzla'dan sonra rahatlasa da Körfez-Derince arasında tekrar etkisini arttırıyor. Trafik yoğunluğunun mesai bitimiyle birlikte daha da artması bekleniyor.



