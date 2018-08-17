Yol Durumu
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Son dakika... yol durumu nasıl? İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı!

Son dakika... 9 günlük Kurban Bayramı tatilini 'nin farklı bölgelerinde geçirmek isteyen lular yol durumunu araştırmaya başladılar. Peki İstanbul'da yol durumu nasıl? İstanbul'da bayram yoğunluğu başladı mı? İşte İstanbul trafiğinin son durumu...

Bu haberi okumadan yola çıkmayın!

Bayram tatilini yurdun farklı yerlerinde geçirmek isteyen lular internetten İstanbul'un yol durumunu araştırmaya başladılar. Tatil için yola çıkmayı planlayan vatandaşların bu aramalarıyla "İstanbul'da yol ve trafik durumu" en çok merak edilen konular arasına girdi. Peki İstanbul'da yol durumu nasıl? İstanbul'da trafik yoğunluğu nasıl ? İşte detaylar...

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İstanbul'da gün boyu yüzde 25 - 30 oranında gözüken trafik yoğunluğu, yüzde 45'lere yaklaştı.

Özellikle Otoyolu'nun Ümraniye-Tuzla arasında yoğunluğunu etkili şekilde hissettiren trafik, Tuzla'dan sonra rahatlasa da Körfez-Derince arasında tekrar etkisini arttırıyor. Trafik yoğunluğunun mesai bitimiyle birlikte daha da artması bekleniyor.

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  • 17 Ağustos 2018, Cuma 16:46
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