Müslümanlar için en önemli bayramlardan birisi olan Kurban Bayramı'na günler kaldı. Günümüzde eski bayramların tadı kalmadı gibi görünse de vatandaşlar hala o bayram coşkusunu yaşamakta. Her sene heyecanla beklenen Kurban Bayramı için bu sene de hazırlıklar yapıldı.Kurban Bayramı'nın kutlanması konusunda bazı kişiler olumsuz düşüncelere sahip olabiliyor. Oysa ki dinimiz gereği anlamının ne demek olduğunu bilseler bu kadar karşı çıkmayacaklar. Anne ve baba olunca anlarsın sözü Kurban Bayramı için de geçerli bir söz olabilir. Neden mi? Kurban Bayramı'nın önemini haberimizin detayında okursanız bu cevabı kendiniz bulabilirsiniz. İşte Kurban Bayramı hakkında tüm merak ettikleriniz...

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kurban Bayramı bu yıl hafta içine denk geliyor. Önümüzdeki hafta yani 21 Ağustos Salı günü başlayacak olan Kurban Bayramı, 24 Ağustos Cuma günü sona erecek.

2018 KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte tatilciler yollara düştü. Peki ama Kurban Bayramı ne zaman?

2018 yılı Kurban Bayramı, hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde toplam 9 gün ancak; arefe günü olan 20 Ağustos Pazartesi gününün de tatil ilan edilmesi durumunda vatandaşlar, 9 gün tatil yapma fırsatı elde etmiş olacak.

Kurban Bayramı tatili; 20 Ağustos Pazartesi yarım gün ile başlıyor, 1. gün 21 Ağustos Salı, son gün ise 24 Ağustos Cuma günüdür.



AREFE GÜNÜ TATİL Mİ?



Arefe günü, Resmi Gazete'deki bilgiye göre yarım gün olarak kabul edilmektedir. 9 günlük idari izin tatilinden yalnızca kamu kurum ve kuruluşlarındaki çalışanlar (memurlar, devlet dairelerinde, kurumlarında çalışanlar) yararlanabilecek. Bu nedenle yarım günlük arefe tatili kurumların insiyatifindedir.

2018 KURBANLIK FİYATLARI NEDİR?

Büyükbaş 5-20 Bin TL, Küçükbaş 750 TL-3 Bin TL

Kurbanlık fiyatlarının illere ve bölgelere göre farklılık gösterdiğine işaret eden Bayraktar, Kurban Bayramı sürecinde hayvan fiyatlarının büyükbaşta 5 bin ile 20 bin lira, küçükbaşta ise 750 lira ile 3 bin 500 lira, canlı ağırlık fiyatının da kilogram başına büyükbaş hayvanlarda 17 ile 25 lira, küçükbaş hayvanlarda 15 ile 28 lira arasında olacağının tahmin edildiğini belirtti...

Canlı kilogram fiyatları

Bayraktar, canlı kilogram olarak büyükbaş hayvan fiyatlarının, Ankara'da 18-22 lira, küçükbaş hayvan fiyatlarının ise canlı kilogram olarak, Ankara'da 18-20 lira düzeyinde seyrettiğini aktardı.

Bu da Ankara'da ortalama bir büyükbaşın 6 bin 600 lira, ortalama bir küçükbaşın ise 500 lira fiyatlarında satılacağını gösteriyor.

KURBAN BAYRAMI'NIN ÖNEMİ



Sözlükte "yaklaşmak, Allah'a yakınlık sağlamaya vesile olan şey" anlamına gelen kurban, dinî bir terim olarak, "ibadet maksadıyla belirli bir vakitte belirli şartları taşıyan hayvanı usulünce boğazlamak, ya da bu şekilde boğazlanan hayvan" demektir. Arapça'da bu şekilde kesilen hayvana udhiyye denilir. İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir; bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır.



İnsanlık tarihi boyunca hemen bütün dinlerde kurban uygulaması mevcut olmakla birlikte şekil ve amaç yönüyle aralarında farklılıklar bulunur. Kur'an'da Hz. Âdem'in iki oğlunun Allah'a kurban takdim ettiklerinden söz edilir; bir başka âyette de ilâhî dinlerin hepsinde kurban hükmünün konulduğuna işaret edilir. Ancak Yahudilik ve Hıristiyanlık'ta kurban telakkisi bir hayli değişikliğe uğramıştır. Hıristiyanlık'ta İsâ'nın çarmıha gerildiği ve bunun insanoğlunun aslî günahına karşı Baba'nın oğlu İsâ'yı feda etmesi olduğu inanışıyla kurban telakkisi özel bir anlam kazanmıştır. İslâm'da kurbanın dinî hükmüyle ilgili olarak Kur'an'da, Hz. Peygamber'in sünnetinde önemli açıklamalar yer almış, bu çerçevede oluşan fıkıh kültüründe de konu hakkında ayrıntılı bilgi ve hükümler derlenmiştir.





KİMLER KURBAN KESME YÜKÜMLÜLÜĞÜNE SAHİPTİR?



Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü sayılması için bulunması gereken şartlara kurbanın vücûb şartları denilir. Kurban kesmenin sünnet olduğunu söyleyenlere göre ise bunlar sünnet oluşun şartlarıdır. Bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü olabilmesi için dört şart aranır:



1. Müslüman olmak.

2. Akıllı ve bulûğa ermiş olmak.

3. Mukim olmak, yani yolcu olmamak.

4. Belirli bir malî güce sahip bulunmak.



Gayri müslimler öncelikli olarak imanla mükellef olup ancak iman ettikten sonra ibadetleri ifa etmeye ehil sayılırlar. Bu sebeple, bir kimsenin kurban kesmekle yükümlü tutulabilmesi, daha doğrusu böyle bir ibadeti ifaya ehil sayılabilmesi için müslüman olması gerekir. Bu kural bütün ibadetler için geçerlidir. Hanefîler'den Ebû Hanîfe ve Ebû Yûsuf ile Mâlikî ve Hanbelî mezheplerine göre kurbanla yükümlü sayılmak için akıl ve bulûğ şart olmayıp gerekli malî güce sahip olan küçük çocuklar ve akıl hastaları adına kanunî temsilcileri tarafından kurban kesilmesi gerekir. Bu fakihler kurbanın malî bir ibadet oluşu ve başta fakirler olmak üzere üçüncü şahısların hakkının gözetilmesi hususunu ön planda tutmuşlardır.



Hanefî fakihlerinden İmam Muhammed'e ve Şâfiîler'e göre kurban mükellefiyeti için akıl ve bulûğ şarttır. Hanefî mezhebinde bu konuda fetva İmam Muhammed'in görüşüne göre verilmiş ve tatbikatta bu görüş ağırlık kazanmıştır. Bu son görüşün ilk bakışta, üçüncü şahısların yani kurban etinden yararlanacak ihtiyaç sahiplerinin haklarını göz ardı ettiği ileri sürülebilirse de, ehliyetsiz ve eksik ehliyetli kimselerin mal varlığının korunması ve gerekli tedbirler alınarak onlara daha güvenli bir gelecek hazırlanması açısından isabetli olduğu da söylenebilir. Çünkü çocuk ve akıl hastasının haklarının istikbale mâtuf olarak korunması, kanunî temsilciler için hukukî ve dinî bir sorumluluktur. Böyle bir kaygının söz konusu olmadığı durumlarda kanunî temsilcilerinin zengin çocuklar ve ehliyetsizler adına kurban kesmesi güzel bir davranış kabul edilir.

KURBAN KESERKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

1. Usulüne göre bir kesim yapmış olmak için hayvanın yemek ve nefes borularıyla, iki atardamarından en az birinin kesilmesi gerekir. Bu şekilde yapılan bir kesim sırasında, hayvanın omuriliğinin kesilmesi mekruhtur. Bu konuda etlik kesim ile kurbanlık kesim arasında bir fark yoktur.

2. Hayvanın canı çıkmadan başının gövdesinden ayrılmamasına özen gösterilmelidir.

3. Kurban edilecek hayvana acı çektirilmemeli ve eziyet edilmemelidir. Bu nedenle hayvanlar ehil kişiler tarafından kesilmeli ve kesim işlemi süratli bir şekilde yerine getirilmelidir.

4. Çevre temizliği için gerekli tedbirler alınmalıdır.