Yol Durumu
  1. En kötü senaryoya göre Marmara Depremi: Büyüklüğü 7.7 ve tsunami olacak

Son dakika: uyardı: Sıcaklık 1 ila 3 derece artacak

'den alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji uyardı: Artacak

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR ARTACAK

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurdun genelinde 1 ile 3 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, kıyıları ile 'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu ve açık 34
İstanbul: Az bulutlu ve açık 33
İzmir: Az bulutlu ve açık 32
Adana: Az bulutlu ve açık, kuzey kesimleri yer yer parçalı bulutlu 35
: Az bulutlu ve açık 33
Antalya: Az bulutlu ve açık 32
: Parçalı ve az bulutlu 30
Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 28
: Parçalı bulutlu 29
: Az bulutlu ve açık 41

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  • 16 Ağustos 2018, Perşembe 09:49
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