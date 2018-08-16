Kalbin ilacı çikolata

Kalp damar hastalıkları, yaşamı tehdit eden hastalıklar listesinde ilk sırada geliyor. Dünyada ölümlerin çoğunu kalp hastalıkları oluşturuyor. Hastalık kollarda ağrı, öksürük, bacaklarda şişlik ve çarpıntı gibi belirtiler gösteriyor. Kötü beslenme, alkol, sigara ve hareketsiz yaşam kalp damar hastalıklarına yakalanma riskini arttırıyor. Doğru beslenme hayat kurtarıyor.

