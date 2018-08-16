Çanakkale'nin en işlek bölgelerinden olan Saat Kulesi'nin olduğu Ece Ayhan Meydanı'nda dün yine bir intihar girişimi yaşandı. 4 katlı apartmanın çatısına çıkan 24 yaşındaki Çağlar Altun, içki içmeye başladı. Bir süre sonra gülümseyerek kendisini aşağı bıraktı. Feci şekilde beton zemine çakılan genç, yerde hareketsiz bir şekilde kaldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Altun'u hastaneye kaldırdı. Gencin nefes aldığı ve yaşadığı görüldü. Altun'un atladığı apartmanın ismi, geçtiğimiz aylarda bir şahsın da intihar girişiminde bulunması üzerine kentliler tarafından "İntihar Apartmanı" olarak anılmaya başlandı.
İntihar apartmanı!
- 16 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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