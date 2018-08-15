İstanbul Atatürk Havalimanı apronunda hacizli ve hurda uçaklar dikkat çekiyor. Özellikle apronun kullanılmayan iki bölgesinde toplanan uçuş ömürleri tamamlanan "demir kuşlar" nedeniyle apronun iki noktası adeta uçak mezarlığını andırıyor. Haciz davaları ve bürokrasinin uzun sürmesi nedeniyle geniş ve dar gövdeli 20 uçak bir türlü apron dışına çıkarılamadı. Aprondan hurda uçakların çıkarılması için Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) de çalışmalarda son aşamaya geldi. Sektörün görüşlerine sunulan taslak yürürlüğü girdiğinde hurdaya ayrılan hava araçlarnı açık artırma usulü ile satılacak. Bu bedelden masraflar düşüldükten sonra kalan bedel Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü emanet hesabına yatırılacak.
Uçaklar satılacak
Atatürk Havalimanı’nda aylardır bekleyen hacizli uçaklar, açık arttırma ile satılacak. Geliri ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün olacak
Etiketler: sivil havacılık genel müdürlük , Atatürk Havalimanı , ‘Uçaklar’
- 15 Ağustos 2018, Çarşamba
- Gazete
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