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D vitamini eksikliği anneliğe engel

D vitamini eksikliği, ediyor. Doğurganlığı da olumsuz etkiliyor. Erkek ve kadınlarda kısırlığa neden oluyor, çocuk sahibi olmayı engelliyor

D vitamini eksikliği anneliğe engel
Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliği ise birçok hastalığa neden oluyor. Bunların başında diyabet, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini vurguluyor. Önemli bilgiler veriyor... D vitamini eksikliği kadınlarda daha çok görülüyor. Op. Dr. Taşdemir, bu vitaminin üreme sağlığını da yakından ilgilendirdiğini belirtiyor. D vitamini eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisini de etkiliyor. Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde yaklaşık olarak 20-30 nanogram D vitamini bulunması gerekiyor. 20 nanogramın altındaki değerlerin D vitamini eksikliği olarak kabul ediliyor.

BALIK YİYİN...
Güneşten sentezlenebilen D vitamininin, besinlerle de desteklenmesi tavsiye ediliyor. Dr. Taşdemir, "Ton balığı ve somon gibi yağlı lar, D vitamini açısından zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında bulunur" tavsiyesinde bulunuyor.




DÜŞÜK, ERKEN DOĞUM
Hamilelik sürecinde D vitamini eksikliğinin hamilelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve bakteriyel vaginosis adı verilen kötü kokulu ve akıntılı vajinite neden oluyor. Bu nedenle anne adaylarını hamilelikleri sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve D vitamini almaları gerekiyor.
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  • 15 Ağustos 2018, Çarşamba
  • Gazete
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