D vitamini eksikliği anneliğe engel

Vitaminler, vücudun düzenli bir şekilde işleyebilmesi için hayati önem taşıyor. Bunların başında ise D vitamini geliyor. Vücudun sistematik bir şekilde görevlerini yerine getirebilmesinde etkili olan D vitamini eksikliği ise birçok hastalığa neden oluyor. Bunların başında diyabet, kanser, kalp hastalıkları ve Alzheimer geliyor. Kadın Hastalıkları, Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Seval Taşdemir, kısırlığa neden olduğu ve bebek sahibi olmayı engellediğini vurguluyor. Önemli bilgiler veriyor... D vitamini eksikliği kadınlarda daha çok görülüyor. Op. Dr. Taşdemir, bu vitaminin üreme sağlığını da yakından ilgilendirdiğini belirtiyor. D vitamini eksikliği kısırlığa neden olduğu gibi tüp bebek tedavisini de etkiliyor. Sağlıklı bir insan kanının mililitresinde yaklaşık olarak 20-30 nanogram D vitamini bulunması gerekiyor. 20 nanogramın altındaki değerlerin D vitamini eksikliği olarak kabul ediliyor.
BALIK YİYİN...
Güneşten sentezlenebilen D vitamininin, besinlerle de desteklenmesi tavsiye ediliyor. Dr. Taşdemir, "Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, D vitamini açısından zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında bulunur" tavsiyesinde bulunuyor.
DÜŞÜK, ERKEN DOĞUM
Hamilelik sürecinde D vitamini eksikliğinin hamilelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve bakteriyel vaginosis adı verilen kötü kokulu ve akıntılı vajinite neden oluyor. Bu nedenle anne adaylarını hamilelikleri sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve D vitamini almaları gerekiyor.
BALIK YİYİN...
Güneşten sentezlenebilen D vitamininin, besinlerle de desteklenmesi tavsiye ediliyor. Dr. Taşdemir, "Ton balığı ve somon gibi yağlı balıklar, D vitamini açısından zengindir. Ayrıca peynir ve tereyağı gibi süt ürünleri D vitamini deposu olarak bilinmektedir. Yumurta ve patates önemli D vitamini kaynakları arasında bulunur" tavsiyesinde bulunuyor.
DÜŞÜK, ERKEN DOĞUM
Hamilelik sürecinde D vitamini eksikliğinin hamilelik şekeri, gebelik zehirlenmesi, erken doğum, düşük ağırlıklı doğum ve bakteriyel vaginosis adı verilen kötü kokulu ve akıntılı vajinite neden oluyor. Bu nedenle anne adaylarını hamilelikleri sürecinde bol bol güneşe çıkmaları ve D vitamini almaları gerekiyor.
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