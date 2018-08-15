40’ından sonra kanser kapıyı çalar

Yaşın ilerlemesiyle birlikte, hastalıklar da bir bir ortaya çıkmaya başlıyor. Bunların başında kanser geliyor. Kadın Doğum Uzmanı Doç. Dr. Hüsnü Alptekin, 40 yaşını geçen kadınların, daha çok dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. "40 yaş üstü kadınlarda jinekolojik ve meme muayenesini de kapsayan tam bir fizik muayene yapılmalıdır.
Meme hastalıkları genellikle memede ele gelen kitle, sertlik, ağrı, şekil bozukluğu, meme başı akıntısı ile kendini gösteren iyi ve kötü huylu hastalıkları kapsar. Tüm vücut kanserlerinde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de erken tanı ve tedavi yaşam kurtarıcıdır. Menopoza yakın bu yıllarda jinekolojik kanserlerin görülme sıklığının artması yanı sıra rahim içi polipler, yumurtalık kistleri gibi organik problemlerin de sıklığı artmaktadır" bilgisini veriyor.
Meme hastalıkları genellikle memede ele gelen kitle, sertlik, ağrı, şekil bozukluğu, meme başı akıntısı ile kendini gösteren iyi ve kötü huylu hastalıkları kapsar. Tüm vücut kanserlerinde olduğu gibi jinekolojik kanserlerde de erken tanı ve tedavi yaşam kurtarıcıdır. Menopoza yakın bu yıllarda jinekolojik kanserlerin görülme sıklığının artması yanı sıra rahim içi polipler, yumurtalık kistleri gibi organik problemlerin de sıklığı artmaktadır" bilgisini veriyor.
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