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’a sporla savaş aç

Alzheimer’a sporla savaş aç
İleri yaşlarda ortaya çıkan, beynin bilgi, davranış ve gündelik yaşamını sürdürmede gösterdiği yetersizlik olarak tanımlanan Alzheimer, giderek yayılıyor. Bu hastalıktan korunmada dengeli beslenme ve spor, kurtarıcı etki gösteriyor.

Nöroloji Uzmanı Dr. Duygu Aygün, "Alzheimer hastalığı, 65 yaş üzerinde yüzde 2, 85 yaş üzerinde yüzde 20 oranında görülür" diyor. Yavaş ve sinsi ilerleyen bu hastalığın tedavisinde sağlıklı beslenmenin önemini belirtiyor. Şu önerilerde bulunuyor: " diyeti, beyin ve vücut egzersizleri ile hastalık riskini azaltmak mümkündür. Erken tanı çok önemlidir. Uyku ve yeme düzeni kontrolü sağlanmalı ve psikiyatrik yardımla tedavi desteklenmelidir."

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