Nişanlısından ayrılınca hayata küstü, 30 yıldır dağda tek başına yaşıyor

Büyükorhan ilçesinin Düğüncüler köyünde 1943 yılında dünyaya gelen Ahmet Softa, askere gidene kadar köyde babasının yanında çobanlık yaptı. Askerdeyken babası ölen Softa, askerlik bittikten sonra köyüne döndü. İlerleyen yıllarda nişanlanan Softa, nişan bozulunca adeta hayata küstü. Diğer 5 kardeşi evlenip hayatlarını kurunca tek başına kaldı. Softa, 30 yıl önce köyden uzaklaşmaya karar verip ormanların içinde kendine küçük bir kulübe yapıp burada tek başına yaşamaya başladı.