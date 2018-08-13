Karaciğerini diyabete yedirme!

Vücutta detoks görevi gören karaciğerin sağlıklı olması, tüm bedenin sağlıklı olması anlamına geliyor. Karaciğer, toksin, alkol ve ilaçların vücuttan temizlenmesini, yaşlanmış kan hücrelerinin dolaşımdan kaldırılmasını sağlıyor. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Ancak yanlış beslenme, hareketsizlik gibi durumlar, karaciğerde yağlanmaya neden oluyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, toplumun yüzde 30'unda görülen karaciğer yağlanmasıyla ilgili bilinmesi gerekenleri TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...



SİROZA KADAR GİDER!

Karaciğer yağlanmasında doğru tedavi büyük önem taşıyor. Tedavi edilmeyen yağlanma, siroza kadar ilerliyor. Karaciğer yağlanmasının en önemli nedenini beslenme tarzı oluşturuyor. Fruktozdan zengin mısır şurubundan imal edilmiş yiyecek ve içecekler, işlenmiş ve trans yağlardan zengin bir diyet ve aşırı kalori alımı önce göbek bölgesinde ve ardından karaciğerde yağlanmaya neden oluyor.



RİSK TARTIDA SAKLI

Obezite hastalarının yüzde 90'ında, karaciğer yağlanması görülüyor. Yine diyabet ve kolesterol hastaları da karaciğer yağlanması riskiyle karşı karşıya kalıyor. Karaciğer yağlanması olan kişilerin büyük çoğunluğunda insülin direnci bulunuyor. İnsülin direnci olduğunda karaciğer hücrelerine glikozun girmesi güçleşiyor ve yağlanma görülüyor.



NEDEN OLUR?

Karaciğer yağlanması daha çok yanlış beslenme ve sağlıksız yaşam tarzı ile kendini gösteriyor. Fazla sigara ve alkol tüketimi, obezite, diyabet ve kolesterol gibi kronik hastalıkların varlığı, kortizon ilaçları, karaciğer hastalıkları ile vücutta fazla demir birikimi karaciğerde yağlanma yapıyor.







NELER YEMELİ?

Karaciğer yağlanmasını engellemek için sağlıklı bir yaşam tarzı benimsemek gerekiyor. Hastaların öncelikle spor yapması, kilo vermesi ve sebze ve meyve tüketmesi tavsiye ediliyor. Yeşil ve sarı sebzeler karaciğeri koruyor. Hindiba, soğan, sarımsak, enginar, kuşkonmaz karaciğeri kuvvetlendiriyor. Şarküteri ürünlerinin tüketimini kısıtlanması da öneriliyor.





PROF. DR. OSMAN ERK

YARIN: OBEZİTE