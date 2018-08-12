Minik kalp büyük mucize!

Nadir görülen kalp hastalığıyla dünyaya gelen 5.5 aylık Selin, açık kalp ameliyatını başarıyla atlatarak sağlığına kavuştu. Kırklareli'nde Bulgaristanlı Milena (38) ve İbrahim Deniz (39) bir yıl önce dünyaevine girdi. Çift, geçtiğimiz mart ayında Selin adını verdikleri kız bebeklerini kucaklarına almanın mutluluğunu yaşadı. Bebeğin, ALCAPA adı verilen ve 300 bin doğumda bir görülen hastalıkla dünyaya geldiği öğrenildi. Selin bebek, tedavi için ailesi tarafından İstanbul'a götürüldü. Küçük kız, ameliyata alındı. 6 saat süren ameliyat ve 14 günlük yoğun bakım sürecinin ardından sağlığına kavuştu. Anne Milena Deniz, "Hastalığı ilk duyduğumda çok korktum, perişan oldum. Selin'i ameliyata uğurlarken çok mutsuz oldum. 5 aylık bir bebeğin ameliyatı 6 saat sürdü. Bu beni çok üzdü. Ama şu an toparlıyor ve bu bizi çok mutlu ediyor. Bundan sonra tek isteğim onun sağlıklı olması" diye konuştu. Baba İbrahim Deniz ise "İlk duyduğumuzda hastalığın nadir olduğunu öğrenince çok telaşlandık. Bizim için zorlu bir süreçti. 14 günlük yoğun bakım sürecinin tarifi yok. O iki haftada perişan olduk ama Selin sağlığına kavuştu ve çok mutluyuz" dedi.