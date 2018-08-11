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Yaşam kaskı!

Sarıyer’de yüzme koçu, motosikletiyle virajı alamadı, kaldırıma çarptı. Başındaki kask sayesinde yı ucuz atlattı

Yaşam kaskı!
Motosikletten fırlayan kadın sürücüyü, taktığı kask korudu. dün 'de meydana geldi. Bir yüzme okulunda koçluk yapan Ece Ayşe Dinçtürk'ün (21) kullandığı motosiklet virajı alamayarak kaldırıma çarptı.



Genç kız motosikletten fırlayarak sürüklendi. Kazayı sıyrıklarla atlatan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Dinçtürk, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Görgü tanığı Özkan İmren, "Motosiklet İstinye yolundan geliyordu. Daha sonra kaldırıma çarpıp takla attı. Yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kadın titriyordu, ağız ve burnundan kan geliyordu. İlk müdahaleyi biz yaptık. Ambulans kaza yerine biraz geç geldi" diye konuştu.
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  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi
  • Gazete
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