Çekirdek çitle depresyona girme

Akşam sohbetlerini tatlandıran çekirdek, ruh sağlığına da iyi geliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nden Psikolog Yasemin Kamalı, çekirdek yemenin insanlardaki sevgi ihtiyacını karşılayıp depresyona iyi geldiğini vurguluyor.
Kamalı, "Depresyon hastalarını rahatlatmasının temel nedeni çekirdek çitlerken çok fazla düşünmüyorlar. O an ritmik bir şey yapıyorlar" bilgisini veriyor. E ve B vitaminleri içeren çekirdeğin 100 gramında 22 gram protein bulunuyor.
Kamalı, "Depresyon hastalarını rahatlatmasının temel nedeni çekirdek çitlerken çok fazla düşünmüyorlar. O an ritmik bir şey yapıyorlar" bilgisini veriyor. E ve B vitaminleri içeren çekirdeğin 100 gramında 22 gram protein bulunuyor.
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