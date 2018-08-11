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  1. Felaketin yaşandığı ilde ilginç görüntü!

Beylikdüzü'nde korkutan anlar!

Beylikdüzü Kavaklı sahilinde dün akşam saatlerinde içinde 6 kişinin bulunduğu teknenin devrilerek batma anlarını bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Görüntülerde önce devrilen tekne daha sonra da batmaya başlıyor. Batan tekneye yardıma giden balıkçı teknesi ve Zodyak bot, 5 kişiyi son anda kurtarıyor.

Beylikdüzünde korkutan anlar!

Bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntülerde; tekne önce devriliyor daha sonra ise batmaya başlıyor. Bu sırada teknenin içinde bulunan kişiler denize atlıyor.

  • 11 Ağustos 2018, Cumartesi 10:38
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