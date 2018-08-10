Son dakika: Rize'de 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Rize'de önceki hafta şiddetli yağışla yaşanan sel ve heyelanların ardından kentte yağışlar yeniden etkili oldu. Gece başlayan şiddetli yağışla birlikte Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Akkaya köyü mevkiinde heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı, bölgede temizleme çalışması başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.