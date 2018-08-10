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  1. Ordu'dan sonra Rize felaketi yaşıyor

Son dakika: Rize'de 1 ev çöktü, 22 ev boşaltıldı, mahsur kalanlar kurtarıldı

Rize'de gece etkili olan şiddetli yağışlar sel ve heyelanlara neden oldu. Pazar ilçesi Irmak köyünde 1 ev kısmen çöktü, 22 ev heyelan riski nedeniyle tedbir amacıyla boşaltıldı, bazı evlerin zemin ve bodrum katlarını su bastı. İl genelinde 30 dolayında köy ve mahalle yolu heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı, mahsur kalanlar ekipler tarafından kurtarıldı.

Ordudan sonra onlar felaketi yaşıyor

Rize'de önceki hafta şiddetli yağışla yaşanan sel ve heyelanların ardından kentte yağışlar yeniden etkili oldu. Gece başlayan şiddetli yağışla birlikte Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu Akkaya köyü mevkiinde heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Karayolları ekipleri kapalı karayolunu sabah saatlerinde tek şeritten kontrollü ulaşıma açtı, bölgede temizleme çalışması başlattı. Ardeşen ilçesi Serindere köyünde heyelan sonucu bazı evlerin zemin ve bodrum katları sular altında kaldı, köyde 2 evde heyelan riskine karşı tedbir amacıyla boşaltıldı.

  • 10 Ağustos 2018, Cuma 13:46
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