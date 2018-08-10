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Depresyon cinselliği etkiler mi?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Depresyon cinselliği etkiler mi?

Stresliyim. Doktor depresyon ilacı verdi. Ancak cinsel gücüm azaldı. Eşim strese bağlıyor. Ne yapmalıyım?

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  • 10 Ağustos 2018, Cuma 08:42
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