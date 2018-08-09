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içmeyi unutma lerini yorma

ler, yazı sevmiyor. Sıcak ve nemli havaya bağlı olarak vücuttan fazla miktarda atılan , böbrekleri zorluyor. Uzmanlar uyarıyor: “Çayı abartmayın. En az 2.5 litre su için.”

Su içmeyi unutma böbreklerini yorma
Sağlıklı bir vücuda sahip olmanın yolu, sağlıklı lerden geçiyor. Kanı süzerek vücutta adeta bir süzgeç görevinde bulunan böbrekler, kan üretiminin sağlanması ve kan basıncının düzenlenmesini sağlıyor. Yaz aylarının en sıcak dönemini yaşadığımız şu günlerde, termometreler rekor dereceleri gösteriyor. Yüksek nem ve , terleme ile birlikte vücuttan atılan miktarını artırıyor. Bu durum en çok böbrekleri zorluyor. Okan Üniversitesi Hastanesi Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Gürsel Yıldız, böbrek sağlığı için önemli uyarılarda bulunuyor. Vücut, 1 günde 2-2.5 litrelik bir su kaybediyor. Bu nedenle günlük en az bu miktara denk gelen miktarda sıvı alınması gerekiyor.

İHMALE GELMEZ!
Sağlıklı bir insanın bile sıcak yaz günlerinde susuz kalması, böbrek sağlığında risk taşıyor. Bu durum önlenmediğinde tablo böbrek yetmezliğine kadar gidiyor. Sıcak havalarda beslenmeye daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Bol bol su içilmesi tavsiye ediliyor. Ayrıca idrar sökücü özelliğinden dolayı çay ve kola gibi şekerli içeceklerin tüketimi de önerilmiyor.

NELER YAPMALI?
SU İÇİN: Yazın, kış aylarında içilen sudan 1 litre daha fazla içmek gerekiyor. Özellikle günde 2,5 -3 litre su, vücudun ihtiyacını karşılıyor.
TUZU AZALTIN: Tuzlu beslenmek, tansiyon yüksekliğine, ödeme, dolayısıyla da ilerleyen dönemlerde böbrek hastalığına zemin hazırlıyor.
MEYVE YİYİN: Dengeli ve sağlıklı beslenmek, yaz aylarında bol sebze meyve yemek böbrek sağlığını koruyor.
ESMER OLSUN: Beyaz ekmek, pirinç, makarna, patates kan şekerini hızlı yükseltiyor. Böbrekleri zorluyor. Bunların yerine esmer ekmek, bulgur, kepekli makarna öneriliyor.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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