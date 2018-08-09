Eşim cinsel ilişkide sertleşemiyor.
Doktor, "Erken andropoz olabilirsin" demiş.
Andropoz kaç yaşında başlar?
İlişki esnasında sertleşme problemi yaşayanlar dikkat!
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
Eşim cinsel ilişkide sertleşemiyor.
Etiketler: Nafiz Karagözoğlu , cinsel ilişki
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.