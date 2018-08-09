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İlişki esnasında sertleşme problemi yaşayanlar dikkat!

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

İlişki esnasında sertleşme problemi yaşayanlar dikkat!

Eşim cinsel ilişkide sertleşemiyor.
Doktor, "Erken andropoz olabilirsin" demiş.
Andropoz kaç yaşında başlar?

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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe 08:24
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