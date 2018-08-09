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...lısıyla

Hayır...lısıyla
Denizli Tavas'ta Naciye Şeşen ile , masasına oturdu. Gelin, memurun "Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna gülümseyerek "..." dedi. Nikah memuru Mehmet Çinili, davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekince gelin, "..lısıyla evet diyecektim ama" dedi. Memur, nikahı kıymadan masadan kalktı. Yetklililerle görüşen damat, nikahın kıyılmasını sağladı.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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