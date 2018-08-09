Denizli Tavas'ta Naciye Şeşen ile Adem Teberci, nikah masasına oturdu. Gelin, memurun "Adem Teberci ile evlenmek istiyor musunuz?" sorusuna gülümseyerek "Hayır..." dedi. Nikah memuru Mehmet Çinili, davetlilerin gülüşmeleri arasında mikrofonu çekince gelin, "..lısıyla evet diyecektim ama" dedi. Memur, nikahı kıymadan masadan kalktı. Yetklililerle görüşen damat, nikahın kıyılmasını sağladı.
Hayır...lısıyla
Etiketler: Denizli , Adem Teberci , hayır , nikah
- 09 Ağustos 2018, Perşembe
- Gazete
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