2 kişiye 338’er bin

5+1 bilen 2 kişi 338 bin 437'şer lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 981'er lira, 4+1 bilenler 366'şar lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 4'er lira, 2+1 bilenler 6'şar lira, 1+1 bilenler ise 3'er lira alacak.