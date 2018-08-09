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2 kişiye 338’er bin

2 kişiye 338’er bin
5+1 bilen 2 kişi 338 bin 437'şer lira kazandı. 5 bilenler 3 bin 981'er lira, 4+1 bilenler 366'şar lira, 4 bilenler 40'ar lira, 3+1 bilenler 20'şer lira, 3 bilenler 4'er lira, 2+1 bilenler 6'şar lira, 1+1 bilenler ise 3'er lira alacak.
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  • 09 Ağustos 2018, Perşembe
  • Gazete
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