Nesli tükenme tehdidi altındaki caretta caretta isimli deniz kurbağaları için hayvan severler, seferberlik ilan etti. Carettalar, yuvalarına yavru bırakmak için sahillerimizi seçti. O adreslerden birisi de Türkiye'nin en uzun kumsalına sahip olan Antalya Kaş'ta bulunan Patara Plajı idi. Bölge halkı, carettaların yuvalarını korumak için sahil şeridine sepetler koyup işaretledi. Üzerine de 'Burası benim yuvam', 'Çöp atmayın' pankartları yerleştirdi. Ancak bazı vatandaşların bu yuvalara çöplerini atması, 'Bu kadar da olmaz' dedirtti.
Vay carettalar
- 07 Ağustos 2018, Salı
- Gazete
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