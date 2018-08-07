Söz dalaşı

Tüekiye, hep karayollarındaki trafik kavgalarına tanıklık etti. İki pilot arasında kule konuşmalarına yansıyan tartışma ise şaşkına çevirdi!
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olay, şöyle gelişti... Türk Hava Yolları (THY)'nin uçağı 05-23 pistinden Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Park yerine gitmek istedi. Bu sırada Atlas Global pilotu, THY pilotunun durma çizgisini geçtiğini söyledi. Bu durum, pilotlar arasında gerilimi yükseltti.
Söz dalaşına giren iki pilotun konuşmaları, kule konuşmalarına yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte, pilotlar arasında yaşanan sözlü tartışma:
THY Pilotu: Efendim geçip geçmediğime ben karar veririm.
Siz veremezsiniz. Siz önce bir pisti terk edin, biz de taksimizi yapalım.
Atlas Global Pilotu: Hiçbir şeyin farkında değilsin. İyi uçuşlar olsun.
Kontrolör: Frekansta polemik yapmayalım lütfen. Gerekli durum olursa ilgililere bildiririz.
THY Pilotu: Arkadaşımız ikince kez kule ile böyle konuşuyor.
Durumu rapor edeceğim, bilginiz olsun. Siz de rapor edin olur mu?
Atlas Global Pilotu: Ben de sizi rapor edeceğim.
THY Pilotu: Atlas Jet'in kaptanının bir problemi varsa, çıkışta bekliyorum kendisini.
Kendisiyle görüşelim.
Atlas Global Pilotu: Görüşelim canım, görüşelim. Çıkışa gel.
Başka bir pilot: Arkadaşlar, ayıp oluyor.
Geçtiğimiz günlerde Atatürk Havalimanı'nda meydana gelen olay, şöyle gelişti... Türk Hava Yolları (THY)'nin uçağı 05-23 pistinden Atatürk Havalimanı'na inişini sorunsuz bir şekilde gerçekleştirdi. Park yerine gitmek istedi. Bu sırada Atlas Global pilotu, THY pilotunun durma çizgisini geçtiğini söyledi. Bu durum, pilotlar arasında gerilimi yükseltti.
Söz dalaşına giren iki pilotun konuşmaları, kule konuşmalarına yansırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. İşte, pilotlar arasında yaşanan sözlü tartışma:
THY Pilotu: Efendim geçip geçmediğime ben karar veririm.
Siz veremezsiniz. Siz önce bir pisti terk edin, biz de taksimizi yapalım.
Atlas Global Pilotu: Hiçbir şeyin farkında değilsin. İyi uçuşlar olsun.
Kontrolör: Frekansta polemik yapmayalım lütfen. Gerekli durum olursa ilgililere bildiririz.
THY Pilotu: Arkadaşımız ikince kez kule ile böyle konuşuyor.
Durumu rapor edeceğim, bilginiz olsun. Siz de rapor edin olur mu?
Atlas Global Pilotu: Ben de sizi rapor edeceğim.
THY Pilotu: Atlas Jet'in kaptanının bir problemi varsa, çıkışta bekliyorum kendisini.
Kendisiyle görüşelim.
Atlas Global Pilotu: Görüşelim canım, görüşelim. Çıkışa gel.
Başka bir pilot: Arkadaşlar, ayıp oluyor.
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