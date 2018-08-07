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Fatmazel

Parisli Angeligue tatil için ’a geldiğinde ile tanıştı. 2015’te başlayan ilişki ’da iki gün iki gece yapılan düğünle son buldu. Fransız sosyolog gelin ise tam manasıyla altına boğuldu

Fatmazel
Hakkari'de doğup, büyüyen (26), 'da üniversite okurken, tanıştığı Fransız (26) ile memleketi 'da dünyaevine girdi. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti. İstanbul'a tatil için gelen Fransız sosyolog Angeligue Manvellaile ile İletişim Fakültesi'nde okuyan li Mehmet Ataş, 2015 yılında tanıştı. Bir süre sonra sevgili olan çift, yaklaşık 3 yıllık beraberliğin ardından evlenme kararı aldı. Angeligue Manvellaile ve Mehmet Ataş, Yüksekova'da 2 gün 2 gece yapılan düğünle dünyaevine girdi.



Düğüne Ataş'ın yakınlarının yanı sıra Manvellaile'nin yakınları da katıldı. Bölgenin gelenek ve göreneklerine göre yapılan düğünde, Fransız gelinin akrabaları da yöresel kıyafetler giyerek, halay çekti.




KÜLTÜR ALIŞVERİŞİ
Damat Mehmet Ataş, "Buranın kültürünü tanımalarını çok istiyordum. Bu nedenle düğünümüzü memleketimde yapmaya karar verdim. Çok mutluyuz. Düğünün ardından 'da yaşayacağız" dedi.


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