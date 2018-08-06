Samsun'da 2018-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi sınavına geciken adaylar, gözyaşlarını tutamadı. KPSS'ye Ondokuz Mayıs Üniversitesi'nde (OMÜ) giren adaylar zor anlar yaşadı. sınav dün 10:00'da başladı. Ancak bazı adaylar sınava geç kaldı. Son anda sınavın yapılacağı okula giren bir aday, koşarken yere yuvarlandı. Daha sonra ayağa kalkan aday, tekrar yere düşünce sürünerek kapıdan içeri girmeyi başardı. Geç kalan yaklaşık 10 kişi ise kapıların kapanması nedeniyle sınava alınmadı. Adayların yakınları ise kapıların kapanmasının ardından kapıları yumrukladı.
Sınav süründürdü
Etiketler: Ondokuz Mayıs Üniversitesi , Samsun , kpss , sınava
- 06 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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